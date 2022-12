Fratoianni: “A Catania alleanza con Pd e M5S” VIDEO

Il segretario di Sinistra Italiana in città per l'inaugurazione della nuova sede del partito.

CATANIA – “Oggi si apre una porta per la politica: è un giorno di festa per la nostra comunità che torna a radicarsi in città”. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ospite d’onore dell’inaugurazione della nuova sede del partito a Catania, traccia la strada da imboccare in vista delle amministrative.

“Vogliamo dare forza al nostro simbolo e mettere al centro un’idea di città all’insegna della giustizia sociale”, dice a Live Sicilia. E sullo schema di gioco chiama in causa il fu fronte giallorosso. “Vogliamo costruire un’alleanza larga che metta dentro la sinistra, il Pd e il Movimento Cinquestelle, un fronte comune che abbia a cuore i più fragili alternativo alle politiche delle destre”, argomenta Fratoianni.

Poi commenta le parole di Giuseppe Conte che è sembrato piuttosto tiepido sulle alleanze. “Prima viene il progetto politico e poi i nomi, non andare insieme però equivale ad avere una sola certezza: darla vinta alla destra prima ancora i avere cominciato”, sottolinea il segretario di Sinistra Italiana.