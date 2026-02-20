Cinque persone sono rimaste ustionate

Una bambina di 11 anni e un uomo di 45 anni sono morti in un incendio scoppiato in un ristorante cinese da asporto. I vigili del fuoco del Lincolnshire, in Inghilterra, hanno riferito che il rogo è stato causato da una friggitrice ad aria.

I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto, in Manby Middlegate, a Grimoldby, vicino a Louth, nelle prime ore di mercoledì 18 febbraio.

La polizia del Lincolnshire ha dichiarato che altre cinque persone sono state trasportate in ospedale. Tra queste figura una donna sulla trentina che è in gravi condizioni. Due uomini sulla quarantina e due bambini sotto i 10 anni sono stati invece dimessi dall’ospedale.

Incendio originato da una friggitrice ad aria, morti e feriti

“All’arrivo sul posto, le squadre si sono trovate di fronte a un incendio già ampiamente sviluppato, che ha causato la morte di due persone, lasciato un’altra in condizioni critiche e ferito diverse altre”, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco, Mark Baxter.

“In seguito alle indagini sull’incendio condotte in collaborazione con la polizia del Lincolnshire e con i servizi investigativi antincendio regionali, abbiamo stabilito che l’incendio è stato causato da una friggitrice ad aria che ha incendiato oggetti nelle vicinanze”, ha aggiunto.

“Sappiamo che molte famiglie possiedono friggitrici ad aria. Non vogliamo che le persone vadano nel panico – ha affermato Dan Moss, dei Vigili del Fuoco del Lincolnshire – Chiediamo semplicemente di utilizzarle seguendo le raccomandazioni dei produttori e di mantenere sempre alta l’attenzione”.

Friggitrice ad aria, le precauzioni d’uso

Quando si utilizza una friggitrice ad aria è fondamentale adottare alcune semplici ma decisive precauzioni per ridurre il rischio di incidenti domestici. L’apparecchio deve essere posizionato su una superficie piana, stabile e resistente al calore, lontano da tende, pensili o materiali infiammabili lasciando spazio sufficiente intorno alle prese d’aria per garantire una corretta ventilazione.

È importante non sovraccaricare il cestello, non coprire le griglie di aerazione e non inserire carta forno o altri materiali se non espressamente consentito dal produttore. La friggitrice non dovrebbe mai essere lasciata incustodita durante il funzionamento e va collegata direttamente a una presa a muro, evitando prolunghe o multiprese.

Dopo l’uso, occorre scollegarla dalla corrente e attendere che sia completamente fredda prima di pulirla. Infine, è essenziale seguire sempre le istruzioni fornite dal produttore. Ma anche verificare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione per assicurarsi che non presenti danni o segni di usura.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA