Il "re dei surgelati" di Palermo è ritenuto vicino a Cosa Nostra

GENOVA – Il procuratore aggiunto Federico Manotti e il sostituto Giancarlo Vona hanno chiesto la condanna a 12 anni di carcere per Salvatore Vetrano. Il “re dei surgelati” di Palermo è ritenuto dagli inquirenti vicino a Cosa Nostra.

Per la moglie Anna Bruno chiesti cinque anni e sei mesi. Per il padre Pietro Bruno (considerato legato a Totò Riina) i pm ne hanno chiesti sei. Infine per l’imprenditore genovese del settore ittico, Mauro Castellani, chiesti sei anni e sei mesi. Chiesta anche la confisca di cinque milioni, sequestrati un anno fa.

Sentenza in programma a gennaio

Domani inizieranno a parlare le difese (gli avvocati Laura Razetto, Laura Liguori, Eleonora Rapallini, Francesco Iacobelli, Alessandro Vaccaro, Loredana Greco, Massimo Boggio, Luigi Latino e Paolo Scarcià). La sentenza è prevista per il 13 gennaio. Vetrano era stato estradato dalla Spagna ed è l’unico a cui è contestata l’aggravante mafiosa.

Secondo la procura, Vetrano avrebbe gestito una rete di società con sedi in Italia, Spagna e Portogallo, attraverso le quali sarebbero state realizzate frodi fiscali su vasta scala. A Pietro Bruno è contestata la ricettazione e la mancata comunicazione della variazione patrimoniale per persona sottoposta alla sorveglianza speciale.