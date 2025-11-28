Via a Frutech 2025: Sicilia al centro dell’innovazione ortofrutticola

Al polo fieristico di SiciliaFiera, fino al 29 novembre

MISTERBIANCO (CATANIA) – Una inaugurazione partecipatissima al polo fieristico SiciliaFiera di Misterbianco. Che ospita la seconda edizione di Frutech – Mediterranean Fruit & Vegetables Expo, l’evento dedicato all’innovazione, alla sostenibilità e all’internazionalizzazione dell’ortofrutta mediterranea.

Tra i numerosi interventi legati all’inaugurazione, quelli dell’assessore regionale Luca Sammartino. Dei senatori Salvo Pogliese e Salvo Sallemi. Del presidente della Fiera di Cesena, Patrizio Neri.

Via a Frutech 2025

Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera

Con un numero crescente di espositori e operatori, Frutech 2025 si conferma punto di riferimento per la filiera agroalimentare, riunendo produttori, consorzi, aziende tecnologiche e buyer internazionali. Tre giorni intensi con un focus sull’ agricoltura, le innovazioni, le produzioni biologiche e i prodotti della fascia trasformata, confermandosi come l’evento di riferimento del settore per tutte le filiere siciliane e del mediterraneo.

“Frutech è una piattaforma di incontro tra operatori e buyer – spiega Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera – pensata per promuovere l’export e l’innovazione di una filiera sempre più sostenibile e competitiva. Allo stesso tempo, rappresenta un importante spazio di dialogo con istituzioni e associazioni impegnate nella tutela e certificazione di una filiera produttiva sempre più innovativa.

Uno dei pilastri della manifestazione è infatti la tecnologia, protagonista attraverso le aziende attive nella meccanizzazione agricola, nella ricerca su nuove colture e innesti, e nello sviluppo di strumenti avanzati per la prevenzione fitosanitaria.

C’è anche un fitto palinsesto di eventi specialistici attraverso convegni dedicati alle tematiche della produzione, della valorizzazione sostenendo il valore aggiunto ed i percorsi di innovazione di prodotto e di processo in atto così da veicolare quei valori che fanno della Sicilia e del mediterraneo il centro del sistema produttivo nazionale ed europeo”.

L’edizione di quest’anno si distingue per la presenza di numerose delegazioni estere, con operatori specializzati nella produzione e nella distribuzione europea, oltre a importatori e buyer provenienti da diversi mercati internazionali.

Sicilian Fresh, la serata che premia l’eccellenza

Una giornata inaugurale, quella del 27 novembre, che ha tenuto a battesimo l’evento ‘Sicilian Fresh’ organizzato da SiciliaFiera in collaborazione con SGMARKETING.

“La filiera siciliana rappresenta una realtà produttiva di primaria rilevanza nel comparto ortofrutticolo nazionale, si pensi agli agrumi, all’uva, al pomodoro e alle orticole per giungere al presidio di alcune filiere dell’esotico”. A parlare è Salvo Garipoli, business director della società bolognese.,“Generare un momento forte di approfondimento condividendo esperienze, esigenze e aree di lavoro, contribuirà a generare maggiore consapevolezza su quanto di buono è stato fatto e su quanto ancora c’è da fare.

Il settore ha bisogno di abbattere le distanze fisiche e generare momenti forti di confronto diretto”. Sul palco anche Elisa Macchi, direttrice del CSO Italy (Centro Servizi Ortofrutticoli), per un racconto sulle statistiche attualizzate, lo stato dell’arte della produzione ortofrutticola siciliana in relazione alle dinamiche nazionali. E Duccio Caccioni, agronomo ed esperto agroalimentare, che per un intervento sul senso ed al valore del saper comunicare per intercettare le emergenti esigenze del consumo. A chiudere la sessione convegnistica, la tavola rotonda TRADE coordinata da SGMARKETING con un panel di operatori della GDO nazionale e locale e del NORMAL TRADE. Sul tema de “Il valore delle filiere ortofrutticole siciliane a sostegno del mercato che evolve”.

I Sicilian fresh and vegetables award

Il Gala, grazie al contributo dei numerosi sponsor, oltre ai contenuti specialistici ha visto la premiazione delle filiere produttive che si sono distinte nell’anno per capacità di intercettare al meglio i desiderata del mercato. Una giuria di esperti composta da giornalisti, marketing manager, esperti di qualità e professori universitari, ha avuto cura di selezionare tra gli operatori nel panorama produttivo siciliano e dei servizi cinque tra le realtà più virtuose operanti nel settore.

Il direttore commerciale di Frutech, Saro Sallemi: “Frutech si conferma un’occasione strategica per mettere in contatto il mondo della produzione con quello della distribuzione, creando opportunità concrete di crescita per le aziende del comparto ortofrutticolo.

La partecipazione crescente di espositori e operatori dimostra quanto sia forte la domanda di eventi specializzati, capaci di coniugare esposizione commerciale, aggiornamento professionale e apertura verso i mercati esteri Frutech è il palcoscenico dove si incontrano gli stakeholders del settore e il momento del Galà di Sicilian Fresh sarà un momento per premiare chi crede nel proprio territorio”.

Dal 27 al 29 novembre, la Sicilia torna protagonista del Mediterraneo, confermandosi laboratorio d’eccellenza per l’agricoltura, la ricerca e il made in Italy.