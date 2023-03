Fs, Faraone: “Anche la Sicilia ha diritto ad Alta Velocità

Lo sfogo sui social del deputato di Azione-Italia Viva

“Gli interventi presentati ieri ridurranno di circa 30 minuti i tempi del viaggio tra Catania e Messina. Ottimo per carità. Ma alla conclusione dei lavori, fra qualche anno, sulla Palermo/Catania/Messina, avremo semplicemente normali linee a media velocità e doppio binario, proprio come trent’anni fa nella Lombardia di Salvini”. Lo scrive in un post sui social Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, a proposito dei lavori annunciati ieri in Sicilia dal ministro delle Infrastrutture.

“Migliorare la percorrenza tra Palermo e Catania (220 km) e ridurre la durata del viaggio da tre a due ore va bene, per carità, ma perché dobbiamo accettare che tratte simili, ‘nel continente’, si percorrano in meno di un’ora? Pensate alla Roma/Napoli, 216 km in 56 minuti. Si viaggia con l’Alta velocità nel resto d’Italia già da decenni e con decenni di ritardo si propone alla Sicilia di accontentarsi della ‘media velocità’, che si realizzerà tra l’altro tra qualche anno. La Sicilia ha diritto al Ponte sullo Stretto e alle linee ferroviarie ad Alta Velocità, esattamente come nel resto del Paese. Niente di più, niente di meno”, conclude.