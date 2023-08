Fumata nera a Siracusa, non eletto il presidente del Consiglio comunale

Centrodestra spaccato, domani altra seduta

SIRACUSA – Salta nella seconda seduta l’elezione del presidente del consiglio comunale a Siracusa. Oggi la prima votazione, a maggioranza assoluta, ha visto Alessandro Di Mauro del Movimento per le autonomie prevalere con 16 preferenze, ma ne serviva una in più per l’elezione.

Una scheda che indicava il suo nome, ma anche una seconda preferenza, è stata annullata. Successivamente è mancato il numero legale. Una votazione che fa registrare la spaccatura dentro il centrodestra che ha la maggioranza in consiglio.

La candidatura di Di Mauro è frutto di un’intesa tra Mpa, che fa parte della maggioranza di centro destra, e la lista del sindaco, quindi all’opposizione. Domani altra seduta. Per eleggere il presidente basterà una maggioranza semplice.