Fumogeni durante Frosinone-Palermo: Daspo per due tifosi rosanero

I provvedimenti emessi dalla Questura di Frosinone

1' DI LETTURA

ROMA – Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, rispettivamente di cinque e tre anni per due tifosi del Palermo. I due Daspo sono stati disposti dal Questore di Frosinone e si riferiscono all’uso di materiale pirotecnico vietato dalla normativa, in occasione della partita del campionato di Serie B Frosinone-Palermo, disputata a settembre dello scorso anno.

Uno dei due tifosi, quello destinatario del provvedimento più severo, aveva acceso e lanciato un fumogeno in direzione del terreno di gioco a ridosso del personale steward: per lui scattato anche l’obbligo di firma in quanto già destinatario di un altro provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive .

Il secondo tifoso deve rispondere di altro lancio che aveva sprigionato una densa cortina di fumo attorno agli spettatori del settore ospiti. I due supporter sono stati identificati a seguito degli accertamenti svolti dai poliziotti della Digos della Questura di Frosinone, supportati dalle immagini in possesso degli operatori della Polizia Scientifica ed estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza dell’impianto.