La Sicilia, i funerali di Berlusconi: le lacrime di Marta Fascina

Il dolore vero di una compagna di viaggio.

1' DI LETTURA

L’amore è cieco e la politica è strabica, scrivevamo, con un’ironia non senza aculei, quando Silvio portò in dono a Marta una improvvida candidatura in Sicilia. Ma accadeva ieri e quella era la vita. Questa è la morte, con la sua eternità che sarà, forse, riscattata da un’altra eternità. E queste sono le lacrime di Marta Fascina al funerale di Silvio Berlusconi, suo compagno di viaggio, l’acqua che sgorga dal cuore di una donna e passa dagli occhi. E hanno una loro bellezza, nel dolore, perché lo raffigurano per ciò che è.

Nessuno chiedeva ai detrattori di stimare post mortem un personaggio che avevano detestato in vita. Eppure, le sequele di insulti, offese e sghignazzi, tracimate via social, sono state troppo perfino per chi era abituato a tutto. A seguire, il contraltare di una narrazione catechistica e retorica che ha salutato il defunto con un eccesso che, probabilmente, nemmeno lui avrebbe apprezzato.

Le lacrime di una donna restituiscono normalità, nella sottolineatura del distacco che resta un fatto umano. Raccontano che si può non apprezzare colui che giace in una bara, ma che la fine dovrebbe rappresentare una tregua momentanea. Ci sarà tempo, domani, per riprendere giudizi taglienti. Che non vuol dire far tacere le opinioni, ma levigarle nel rispetto.

Marta Fascina, pure lei, è stata sottilmente ingabbiata in un luogo comune maschilista, alla stregua di tante presenze femminili accanto a Berlusconi. Potremmo definirlo – in punta di paradosso, con unico riferimento a censurabili eccessi – una sorta di bunga bunga morale, non meno drammatico del suo predecessore materiale. Quelle lacrime, adesso, sono parole di verità. Sono urla composte. Rivendicano pensieri e sentimenti. Rimpiangono. E non smettono di amare colui che non è più. (Roberto Puglisi)