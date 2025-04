Sono fuori pericolo i due feriti nella sparatoria di Monreale

Sono entrambi ricoverati al Policlinico di Palermo

MONREALE (PALERMO) – Sono fuori pericolo il 16enne ed il 33enne rimasti feriti nella sparatoria che si è verificata nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile a Monreale, città a pochissimi chilometri da Palermo.

Nella sparatoria hanno perso la vita Salvatore Turdo, 23 anni, Andrea Miceli, 26 anni. I due erano cugini, figli di due sorelle, e Massimo Pirozzo, 26 anni, deceduto questa mattina dopo il trasporto all’ospedale.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire, tramite le testimonianze di chi si trovava nei paraggi del luogo della sparatoria e le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, l’esatta dinamica della vicenda. A scatenare la furia sarebbe una banale discussione. Gli investigatori sono subito risaliti ad un 19enne del quartiere Zen di Palermo che si trovava a Monreale con altri amici, dove erano andati a trascorre la serata, sarebbe stato lui a sparare i colpi di pistola.

Dai colpi sparati, circa venti, sono stati colpiti anche il 33enne Nicolò Cangemi, e un sedicenne. I due, che sono stati trasportati in ospedale, non avrebbero preso parte alla rissa, ma volevano trascorrere la serata tra i locali di Monreale. Fortunatamente le loro condizioni, dopo le cure dei sanitari del Policlinico di Palermo, sono stabili e i due non sembrano essere in pericolo di vita.