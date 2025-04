Monreale, la lite per il motorino e la strage: 19enne sotto torchio

Il punto sulle indagini

PALERMO – “Ma come guidi?”, “Stai attento”; “Rallenta”. È questo il tenore delle frasi che avrebbero scatenato la furia omicida a Monreale.

Una ventina di colpi di pistola esplosi per una discussione nata sul modo di guidare un motorino.

Man mano che passano le ore la Procura della Repubblica di Palermo e i carabinieri mettono a posto i tasselli investigativi.

Il sospettato numero uno è un diciannovenne che abita nel rione Zen e ha piccoli precedenti penali. Si attendono le decisioni dell’autorità giudiziaria, dovrebbe scattare il fermo.

Ieri sera intorno alle due e mezza si è presentato alla stazione dei carabinieri dello Zen per denunciare il furto del motorino. Un tentativo goffo, il suo, di allontanare i sospetti ed invece ha finito per attirarli.

Gli investigatori hanno così ricostruito, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, la sua presenza e quella di altri amici a Monreale dove erano andati a trascorre la serata. Una decina di persone in tutto, alcuni provenienti anche dal rione Borgo Nuovo.

Evidentemente qualcuno è uscito di casa armato. La discussione si è accesa, prima urla e spintoni, poi è scoppiato un parapiglia. C’è chi racconta che il gruppo di palermitani picchiava usando i caschi. All’improvviso l’assassino ha estratto la pistola è ha iniziato a sparare all’impazzata.

È stata una strage, il bilancio poteva essere addirittura più pesante. Una ventina i bossoli trovati per terra in via Benedetto D’Acquisto, a due passi da piazza Duomo nella cittadina arabo normanna.

Da qui l’ipotesi che sa quasi di certezza: le armi utilizzate sono state due. Nessuna pistola ha un caricatore che contiene il numero dei colpi riscontrato con le indagini. Le armi non sono state trovate.

Due vittime – Salvatore Turdo, 23 anni e Andrea Miceli, 26 anni – erano cugini. La terza, Massimo Pirozzo, anche di lui 26 anni, probabilmente non faceva parte della stessa comitiva. Sarebbe stato colpito da un proiettile vagante.