Da Palermo a Odessa: tre furgoni per aiutare l’Ucraina sotto assedio

I mezzi hanno attraversato tutta Italia, Slovenia, Ungheria e Romania

Tre furgoni carichi di materiale sanitario e di cibo sono partiti da Palermo e hanno attraversato tutta l’Italia, la Slovenia, l’Ungheria e la Romania per arrivare a Odessa, in Ucraina. E’ l’iniziativa promossa dall’organizzazione nazionale di volontariato Roe Missione umanitaria Insfo – Roe “For Ukrainian People”, guidata da Emilio Pomo, in collaborazione con Pietro Scozzari, in rappresentanza della Maggi, di Francesco Ruggeri di Euromanager, e di Marco Zummo del gruppo Karol. Il carico è stato consegnato ai rappresentanti della città di Odessa, in una località al confine tra Romania e Ucraina.

“Felici di sostenere Odessa”

Sette volontari, divisi in tre squadre e guidati da Giuseppe Lumia e Sonia Alfano, hanno affrontato questo viaggio fino alla meta finale. “Raggiunti tutti gli obiettivi della missione – si legge in una nota del gruppo Karol -. Anzitutto quello di consegnare aiuti alla comunità di Odessa, che vive e soffre mentre le corazzate russe la assediano con potentissime navi da guerra. Bisognava fare in modo che gli aiuti umanitari arrivassero direttamente a chi ne ha bisogno e vive ancora in città, visto che chi affronta il dramma dell’allontanamento forzato dalla propria casa viene bene accolto e assistito, come è stato notato al confine da parte dei volontari stessi. E’ stata l’occasione per aprire un percorso per gli aiuti umanitari del volontariato in una zona finora trascurata perché lontana e pericolosa. Siamo felici di sostenere Odessa e il consigliere d’ambasciata, che ha deciso di rimanere con tutta la famiglia in città sottoponendosi a stress e rischi inauditi”.