Furti di energia e gas, pioggia di denunce a Catania

Intervenuti sia poliziotti che carabinieri

CATANIA – I carabinieri hanno denunciato quattro persone per allaccio abusivo alla rete di distribuzione de gas durante controlli effettuati nelle zone del centro cittadino e della stazione ferroviaria con la collaborazione del personale della società ‘CataniaRete Gas SPA’ e della direzione ‘urbanistica e gestione del territorio’ del Comune. Sono stati denunciati i proprietari di due abitazioni di via Etnea e via Giuseppe Verdi e i titolari di un ristorante e di una Rsa per anziani non autosufficienti e adulti disabili.

Otto persone sono state denunciate, invece, dalla Polizia di Stato nel quartiere di Librino per furto di energia elettrica dopo che i militari hanno accertato l’esistenza nelle loro abitazioni un allaccio abusivo alla fornitura dell’energia elettrica. Sette di essi sono gli inquilini di un condominio di viale Grimaldi, le cui abitazioni sono state trovate allacciate direttamente alla rete elettrica pubblica attraverso l’utilizzo di un dispositivo fraudolento che consentiva di bypassare di fatto il contatore.