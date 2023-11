Tre individui accusati di furto aggravato in concorso in due rinomati locali della città

MILANO – Ladri rubano zaini in mezzo alla folla. La Polizia ha arrestato in flagranza tre individui accusati di furto aggravato in concorso in due rinomati locali della città di Milano. Un cittadino cubano di 53 anni e due peruviani, un uomo di 40 anni e una donna di 23, sono stati colti mentre sfruttavano la confusione tipica delle ore di pranzo e aperitivo per sottrarre gli zaini ai clienti distratti.

Rubano zaini in mezzo alla folla: l’azione dei ladri

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il loro primo tentativo in via Torino. Mentre un complice vigilava dall’esterno, l’altro entrava nel locale e, notato lo zaino incustodito di una giovane cliente, lo ha rubato con destrezza, eludendo la sorveglianza e mescolandosi tra i clienti in fila.

Un secondo episodio si è verificato in via Melzo, dove i due peruviani, fingendosi clienti, si sono seduti vicino a un gruppo di giovani intenti nell’aperitivo. In un attimo di distrazione, l’uomo ha scambiato il proprio zaino con quello di un giovane. La donna, nel ruolo di palo, vigilava per assicurarsi che il furto passasse inosservato.

La polizia ha intercettato la fuga dei tre borseggiatori. I ladri, in possesso dello zaino rubato contenente un computer e materiale informatico, sono stati fermati mentre tentavano di allontanarsi in direzione viale Piave.



