Furto ad un tabacchi nel Palermitano: il titolare mette in fuga i ladri

Indagini in corso da parte dei carabinieri

ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) – Il titolare di una tabaccheria in viale Saraceni a Isola delle Femmine, comune della provincia di Palermo, ha visto tre uomini uscire dal suo locale dopo che poco prima avevano forzato la saracinesca.

I tre sono fuggiti e sono stati inseguiti dal commerciante. Il bottino del colpo è da quantificare anche se pare che l’intervento dei negoziante abbia evitato danni ancora più grossi all’esercizio commerciale.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.

Un’altra spaccata si è verificata a Palermo ai danni di una lavanderia a gettoni in via Sebastiano La Franca, vicino all’ospedale Policlinico a Palermo. I malviventi sono riusciti a portare via dalla Speed Queen una cassetta contenente il denaro e sono fuggiti con il bottino.