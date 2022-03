Rubano arance in campagna ma l’auto li tradisce, un arresto

Il mezzo è rimasto in panne per il peso eccessivo degli agrumi

CATANIA – Scoperti ad avere rubato arance: nel corso della notte di martedì, personale delle Volanti ha intercettato, in via Acquicella Porto, due autovetture sospette: infatti, una spingeva da dietro quella davanti, visibilmente stracolma di agrumi.

Alla vista delle Volanti, la macchina che spingeva, con a bordo due uomini, ha invertito il senso di marcia e si è data alla fuga, mentre l’altra è stata abbandonata dai due occupanti che sono fuggiti a piedi.

Dopo un breve inseguimento è stato bloccato uno degli uomini, un catanese classe 1980 con svariati precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e i poliziotti hanno appurato che all’interno del veicolo, in pessime condizioni e la cui proprietaria non si è riuscita a rintracciare, era stipato un ingente quantitativo di arance, tanto che era impossibile aprire gli sportelli dell’auto e determinare con esattezza il loro peso.

Da un controllo visivo i poliziotti hanno appurato che i frutti erano stati strappati dagli alberi, presentando ancora rami e foglie attaccati, e non regolarmente tagliati. In più, all’interno del mezzo sono stati rinvenuti alcuni arnesi con i quali i ladri hanno operato di notte in campagna: torce con banda elastica da testa, una pinza tenaglia, un martinetto idraulico e altri utensili.

Dopo l’intervento della Polizia Scientifica per i rilievi, l’uomo è stato condotto in Questura e tratto in arresto per il reato di furto aggravato in concorso con persone da identificare. Su disposizione del PM di turno è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresta domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.