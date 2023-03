Incursione di ladri da film: il furto incredibile d’auto di lusso VIDEO

Le immagini da film di Hollywood registrate da una telecamera

Meno di 60 secondi per sostituire le targhe di sei automobili dal valore complessivo di 600 mila dollari, rubare i veicoli con il minimo sforzo e guidarli fuori da un autosalone. Il video in alto mostra un colpo degno di un film di Hollywood, avvenuto alcuni giorni fa in Kentucky (negli Stati Uniti d’America) ma diventato virale recentemente sui social e sulle testate giornalistiche in giro per il mondo.

Furto d’auto da film, cosa è successo

I ladri vestiti di nero “hanno sfondato un vetro sul retro, sono entrati nell’edificio, hanno trovato le chiavi di tutti e sei i veicoli e li hanno portati fuori dal parcheggio in pochi minuti”, ha spiegato il direttore generale dell’autosalone, Adam Bryant, alla testata giornalistica locale WKYT. “Davvero semplicemente straziante. Sono 600 mila dollari di auto andati”, ha chiosato Bryant. Per sua fortuna, riportano i media locali, dopo il furto d’auto da film 5 veicoli su 6 sono stati recuperati dalla polizia e un sospettato è finito in custodia. (Immagini: Whas11)



