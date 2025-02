Catania, forza la saracinesca di un negozio e ruba 150 euro: arrestato

Si tratta di 34enne romeno senza fissa dimora

CATANIA – Arrestato in flagranza di reato un romeno 34enne senza fissa dimora che si è introdotto in un negozio di ortofrutta di piazza Risorgimento dopo aver forzato la serratura della saracinesca e si è impadronito di 150 euro.

Deve rispondere di tentato furto aggravato. L’uomo, sorpreso dagli agenti accovacciato dietro il bancone, ha ammesso di aver prelevato il denaro dalla cassa.

I poliziotti hanno contattato il proprietario del negozio, che si è recato sul posto e, dopo aver constatato l’ammanco di denaro, ha formalizzato la querela.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria il 34enne è stato rinchiuso in camera di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.