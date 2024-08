Furto con spaccata a Palermo, arrestato il rapinatore

Aveva con se un trolley contenenti le bottiglie di liquore appena rubate

PALERMO – Furto con spaccata la scorsa notte, tra sabato 10 e domenica 11 agosto, nel negozio di Diverso in via Domenico Scinà a Palermo.

Un uomo ha danneggiato la vetrina è entrato e ha riempito un trolley con le bottiglie liquore che si trovavano all’interno del negozio.

Poco dopo una volante della polizia ha bloccato il rapinatore e scoperto che era lo stesso che poco prima aveva portato le bottiglie da un locale. L’uomo è stato arrestato.

In questi giorni è stato il secondo locale che vende vini e liquori, a essere danneggiato. Qualcuno aveva sfondato la vetrina di un negozio di liquori di via Quintino Sella e portato via diverse bottiglie di alcolici.