L'operazione dei carabinieri

MESSINA – Furto in abitazione a Messina, arrestato un 23enne marocchino. L’operazione è stata condotta dai militari della stazione Arcivescovado che sono stati allertati da una segnalazione al 112.

In un appartamento del quartiere Camaro, i carabinieri hanno individuato e fermato il 23enne mentre si aggirava in atteggiamento sospetto. Le indagini basate sulla testimonianza della vittima e sulla visione dei filmati delle videocamere di sorveglianza in casa, hanno permesso ai militari di risalire al 23enne marocchino quale autore del furto.

Il giovane è stato arrestato e condotto in caserma, dove i militari hanno potuto accertare che era privo di documenti e aveva fornito dichiarazioni false sulla sua identità. Il ragazzo è stato denunciato anche per false dichiarazioni a pubblico ufficiale e si trova nel carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’autorità giudiziaria.