Ladri in azione a Palermo: nel mirino la villa di un commercialista

In fuga con la refurtiva. Indagano i carabinieri

PALERMO – Ha scavalcato la recinzione, poi ha passato al setaccio l’area esterna di un’abitazione ed è scappato con la refurtiva. Il colpo è stato messo a segno nella notte in viale Sandro Pertini, alla periferia nord di Palermo.

Un uomo incappucciato in azione

Nel mirino dei ladri è finita la villa di un commercialista: un uomo vestito di scuro e incappucciato è stato notato mentre entrava in azione nel giardino della casa, dove si trovavano gli arredi da esterno e un televisore 55 pollici che è stato portato via. Non è escluso che ad attenderlo in strada ci fosse un complice.

Le indagini

Il malvivente si è poco dopo dato alla fuga e ha fatto perdere le sue tracce. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno accertato il furto e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona che potrebbero avere immortalato chi ha messo a segno il colpo.

Il ladro acrobata arrestato dai carabinieri

Soltanto poche ore prima, a Ficarazzi, un ladro “acrobata” è invece finito in manette. Un cinquantenne palermitano era riuscito a intrufolarsi in una attività commerciale da una finestra e stava facendo razzia di bottiglie e altri prodotti alcolici.

A mandare all’aria il colpo sarebbe stato l’arrivo di una gazzella dei carabinieri, intervenuta su segnalazione della proprietaria che da remoto aveva ricevuto una notifica di intrusione dal sistema di allarme.

La fuga e l’arresto

L’uomo ha tentato una breve fuga, si è arrampicato lungo il tubo del gas dell’edificio, sino a raggiungere il balcone del quarto piano dello stabile dove ha trovato ad attenderlo i carabinieri che l’hanno bloccato.