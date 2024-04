Nesima, ruba al supermercato e investe il poliziotto fuori servizio

L'agente, ferito, è riuscito a prendere la targa

CATANIA – Ha tentato di scappare da un supermercato di Nesima dopo avere preso alcuni prodotti. E durante la fuga ha anche investito un poliziotto libero dal servizio. Un 39enne catanese è stato arrestato per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto di oggetti atti a offendere.

I fatti sono cominciati al supermercato, quando l’uomo ha tentato di uscire coi prodotti nello zaino. I dipendenti del negozio, però, se ne sono accorti e lo hanno invitato a svuotare la borsa. Lui ha tentato di evitarlo, ma la sicurezza aveva intanto chiamato la polizia. Così il 39enne è scappato, lasciando lo zaino.

C’era però un poliziotto della questura di Catania, libero dal servizio. Il quale, accortosi di quello che stava capitando, è intervenuto per fermare il fuggitivo. Quest’ultimo, salito in auto, ha provato ad allontanarsi. L’agente, che nel frattempo si era qualificato, si è posizionato davanti al veicolo per impedirgli di partire. Ma il 39enne lo ha investito.

Il poliziotto ferito ha però annotato il numero di targa e lo ha fornito alla sala operativa della squadra Volanti. L’autovettura è risultata intestata a una società di autonoleggio. Le indagini tempestive, però, hanno permesso di localizzare il veicolo con il malvivente al suo interno. Dentro alla macchina erano nascosti anche due grossi coltelli.

L’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato ha inoltre permesso di ricostruire le diverse fasi del ferimento. I poliziotti delle Volanti, insieme al ferito, hanno eseguito l’arresto dell’uomo, che è stato portato nel carcere di piazza Lanza.