Palermo C5 sull’ottovolante: i rosanero travolgono 8-2 il Palermo Futsal 

Nella sedicesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del ‘’Pala Don Bosco’’, si aggiudica il derby contro il Palermo Futsal Club imponendosi con un perentorio 8-2. A firmare il successo del Palermo C5 lo straordinario poker di Giannola e le reti di Musso, Bonanno, Russo e Miranda.
A inizio gara i giocatori del Palermo Futsal accolgono sportivamente i neo campioni di Sicilia (Palermo Calcio a5 fresco vincitore delle Final Four di Coppa Italia di C1) concedendo loro il passaggio d’onore prima del fischio d’inizio. Il Palermo C5 attacca subito a spron battuto e trova il vantaggio con Musso, destro secco dal limite dell’area che non lascia scampo al portiere avversario. Non tarda ad arrivare la reazione del Palermo Futsal che, dopo due le due occasioni di Corsino, trova il momentaneo 1-1 con Nicchia abile a finalizzare un contropiede fulmineo dei suoi.
Il Palermo Calcio a5 non si scompone e torna ad attaccare all’arma bianca trovando, prima dell’intervallo, altri due gol: 2-1 firmato da Bonanno e 3-1 siglato da Musso. Da segnalare, inoltre, il palo colpita da Giannola, prove tecniche di poker che arriverà nella ripresa. Il primo tempo, dunque, termina col risultato di 3-1 in favore dei padroni di casa.
Seconda frazione letteralmente dominata dal Palermo C5 che trova il momentaneo 4-1 con Miranda. Poi inizia il Giannola show: il funambolico bomber rosanero, infatti, calerà il poker siglando le reti del 5-1, 6-1, 7-1 e del definitivo 8-2, prestazione superlativa premiata dagli scroscianti applausi del calorosissimo pubblico del ‘’Pala Don Bosco’’. La seconda rete del Palermo Futsal, quella del momentaneo 7-2, porta la firma di Nicchia (doppietta per lui). Vittoria fondamentale che consente ai rosanero di blindare il secondo posto in classifica (+6 sull’Agrigento Futsal) e di restare a -7 dalla capolista Akragas.