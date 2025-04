Palermo C5, vince l’Akragas ma i rosanero volano in finale playoff

Ancora qualche giorno prima di sapere chi sarà l'altra finalista

Nella 25ª giornata di campionato il Palermo Calcio a5 viene sconfitto da un ottimo Akragas Futsal che, tra le mura amiche, si impone meritatamente con un netto 5-0 sulla compagine rosanero. Sconfitta pesante nel risultato ma indolore per il prosieguo della stagione: con una giornata d’anticipo, infatti, il Palermo C5 è ufficialmente la prima finalista dei playoff del girone A di Serie C1.

Bisognerà attendere il verdetto della prossima giornata del torneo per conoscere il nome della seconda semifinalista (una tra Akragas e Palermo Futsal Eightyniners) che affronterà il 3M Calcio a5, squadra che ha già blindato il terzo posto. La vincente di questo match, successivamente, affronterà nella finale playoff del girone A di C1 proprio il Palermo Calcio a5.

Akragas Futsal-Palermo C5: la partita

Nella prima frazione di gioco la gara è molto equilibrata con diverse occasioni da rete disinnescate da entrambi i portieri. Ad aprire le danze del match saranno i padroni di casa che trovano il vantaggio grazie al gol siglato da Colore. Si va all’intervallo ma, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, il giocatore del Palermo Calcio a5 Romano verrà espulso dal direttore di gara a causa di veementi proteste. Per regolamento il Palermo C5 sarà costretto a iniziare il secondo tempo in inferiorità numerica visto che Romano figurava nel quintetto della squadra rosanero che aveva terminato la prima frazione di gioco.

L’Akragas, a inizio ripresa, approfittando della momentanea superiorità numerica, trova il 2-0 firmato da Cillari. Da quel momento in poi la gara diventa in discesa per i padroni di casa che sembrano in totale controllo del match. Il Palermo Calcio a5 prova comunque a reagire ma il portiere dell’Akragas cala la saracinesca. Inoltre arriva anche la seconda espulsione della gara per il Palermo C5: Madonia, già ammonito, stende un avversario rimediando un cartellino rosso.

L’Akragas, nuovamente in superiorità numerica, assesta il colpo del ko con Cillari (doppietta per lui) che segna il momentaneo 3-0 .I padroni di casa, prima del triplice fischio, troveranno altre due volte la via della rete: 4-0 firmato da Colore (doppietta per lui) e definitivo 5-0 siglato da Toledo.