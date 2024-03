Futsal, ripresa fatale per il Palermo C5 contro il CUS: la capolista si impone 5-1

Non si interrompe la corsa dei rosanero verso i playoff

PALERMO – Nella ventesima giornata del Girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, terza forza del campionato, riceve al Pala Don Bosco la capolista Cus Palermo. Primo tempo equilibrato ma la seconda frazione, invece, risulta fatale per i rosanero. Risultato finale di 5-1 in favore della squadra ospite. Si interrompe a quattro la serie di vittorie consecutive del Palermo C5 in campionato, ma resta aperta per i rosanero la corsa verso i playoff.

Ritmi altissimi, sin dalle prime battute della partita. Ad aprire le danze del match sarà il Cus Palermo, abile ad approfittare di un errore della retroguardia rosanero. Comandatore recupera palla dal limite dell’area di rigore e, dopo un ottimo fraseggio sullo stretto, serve il capitano del Cus Miranda che deposita in rete. Reazione immediata del Palermo Calcio a5: coach Lo Piccolo, dopo il gol subito, fa entrare in campo Daricca (assente nella precedente partita a causa di un lieve infortunio) e il bomber rosanero ripaga la fiducia del suo allenatore pareggiando subito i conti dopo una superlativa azione personale. Il risultato non cambierà più nella prima frazione di gioco: si andrà all’intervallo sull’1-1.

La musica cambia radicalmente nella ripresa dove il Cus Palermo esce allo scoperto mostrando pragmaticamente la propria superiorità tecnica e bucando, per ben 4 volte, la porta difesa dall’estremo difensore rosanero Misuraca. Nuovo vantaggio della compagine ospite confezionato da Comandatore, bella conclusione angolata che non lascia scampo al portiere del Palermo C5. Da quel momento in poi il Cus Palermo dilaga: momentaneo 1-3 firmato da Dell’Aria, 1-4 siglato da Comandatore (doppietta per lui) e rete del definitivo 1-5 messa a segno da Lucchese. Vittoria assolutamente meritata dalla capolista Cus Palermo che legittima la sua leadership nel Girone A di Serie C1.