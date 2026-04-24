Catania, Futuro Nazionale: “Chiediamo maggiore sicurezza in città”

CATANIA – Il movimento del generale Roberto Vannacci si fa presente anche a Catania. La prima uscita pubblica è stata un banchetto sul tema della sicurezza.
Domenica scorsa, infatti, i comitati locali di Futuro Nazionale hanno allestito un gazebo in via Etnea, davanti alla Villa Bellini, dando il via alla raccolta firme sul pacchetto sicurezza promosso dal generale. L’iniziativa ha rappresentato uno dei primi momenti di confronto pubblico con la città.
A guidare l’appuntamento sono stati i referenti catanesi Massimiliano Ravanelli, Maurizio Cartarrasa, Giuseppe Brancatelli, Marco Tanasi, Dridi Forese, Salvatore Stefio e Giuseppe Musumeci, protagonisti della fase costituente del movimento nel capoluogo etneo.
Al centro dell’iniziativa il pacchetto “Tolleranza Zero”, che prevede, tra le altre misure, il rafforzamento delle forze dell’ordine con uno scudo penale e il rimborso delle spese legali in caso di assoluzione, una maggiore tutela per chi si difende da aggressioni, l’impiego delle forze armate nelle aree a rischio, regole più rigide per le manifestazioni pubbliche e un inasprimento delle misure contro la recidiva.