Gabriele, gli amici e lo sport: “Continua a correre e a sorridere con noi”

Il 19enne ha perso la vita in un incidente ad Alcamo

PALERMO – “Diciannove anni e un sorriso contagioso. No Gabriele, questo proprio no”. Incredulità e lacrime ad Alcamo, nel Trapanese, per il ragazzo che ha perso la vita in un tragico incidente stradale in viale Europa. Gabriele Calvaruso era rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri, 13 gennaio, in seguito allo scontro tra due moto.

Le sue condizioni si erano rivelate drammatiche ed era stato trasportato tramite l’elisoccorso a Villa Sofia, a Palermo. E’ morto nella notte, gettando in un profondo sconforto i familiari e gli amici che fino all’ultimo avevano sperato in un miracolo. La notizia della sua scomparsa ha scosso tutta la comunità.

Il dolore per Gabriele Calvaruso: “Increduli”

In tanti ad Alcamo lo conoscevano: Gabriele amava lo sport, aveva partecipato diverse volte alle gare di triathlon. La sua è l’ennesima giovane vita spezzata sulle strade siciliane: “E’ inaccettabile, dolce Gabriele – è il messaggio dell’amico Giovanni -. Non riesco a credere che sia successo proprio a te, è impossibile, sembra un incubo”.

Il cordoglio del sindaco di Alcamo

Anche il Comune di Alcamo si è unito al dolore della famiglia del giovane. “L’Amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del giovane Gabriele Calvaruso, vittima di un gravissimo incidente stradale. Un messaggio di vicinanza e solidarietà da parte del sindaco Domenico Surdi e di tutta l’Amministrazione, insieme alla comunità alcamese, va alla famiglia per la perdita improvvisa e dolorosa del proprio caro”.

Il presidente della Fondazione italiana triathlon: “Amava la vita”

E ancora, a ricordarlo è Riccardo Giubilei, presidente della Fondazione italiana triathlon. “Uno dei ragazzi terribili del Magma Team, fiero della sua Sicilia ed innamorato dello sport e della vita. La corsa di Gabriele Calvaruso si è fermata oggi sull’asfalto di Palermo, a causa di un maledetto incidente con la moto. La rete dei giovani Triatleti di tutta Italia è sconvolta da ore e noi siamo tutti senza parole. Alla mamma ed al papà, al fratello Valerio, ai suoi amici, alla famiglia, alla sua Società del Magma Team, ai compagni di squadra ed a quanti lo hanno amato, giunga l’abbraccio sincero della nostra Comunità del Triathlon. Ciao Gabriele, continua a correre insieme a noi ed a sorriderci spensierato. Ciao ragazzo”.

Gabriele Calvaruso

“Momento di grande sofferenza”

Profondo dolore anche dalle squadre Don Bosco Bonifato e Bonifato Alcamo Futsal di Alcamo: “Ci stringiamo attorno alla famiglia, agli amici e a tutti i cari di Gabriele, venuto tragicamente a mancare a soli 19 anni. Una giovane vita spezzata troppo presto, una perdita che lascia sgomenta l’intera comunità di Alcamo. In questo momento di grande sofferenza, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza e il nostro affetto a chi gli ha voluto bene. Che il suo sorriso e il suo ricordo possano vivere per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto”.