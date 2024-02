Galvagno a Catania: “Sui Pnrr siamo sulla direzione giusta”

La kermesse si conclude nel pomeriggio

CATANIA – Ieri pomeriggio il via alla due giorni, organizzata da Fratelli d’Italia, dal titolo “Patrioti in Comune. Presente il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno che non ha mancato di parlare di impiego dei fondi Pnrr. “La programmazione – ha dichiarato Galvagno – e il lavoro fatto, da quando c’è il Governo Meloni, sono portati avanti in maniera coerente. In Sicilia siamo in linea con il ragionamento effettuato con il ministro Fitto. Stiamo andando nella direzione giusta”.

Pogliese: “Vinte sfide di livello internazionale”

“Al Comune di Catania abbiamo assunto personale in maniera trasparente. Abbiamo parlato e attuato di politiche di sviluppo industriale vincendo le sfide competitive a livello internazionale” ha dichiarato il senatore Salvo Pogliese rivolgendosi agli amministratori locali.

Magni: “Ambiente non sia in mano alla sinistra”

“Noi giovani non permetteremo più che determinate tematiche, come l’ambiente, siano in mano alla Sinistra. La nostra storia non morirà mai”, ha dichiarato il coordinatore regionale di Gioventù nazionale, Movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Giovanni Magni sempre nel corso dell’evento “Patrioti in Comune”.