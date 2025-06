Galvagno: “I parlamentari hanno lavorato con senso di responsabilità”

Le parole del presidente dell'Ars

PALERMO – “Sono molto soddisfatto per l’esito dei lavori d’Aula di oggi. Tutti i parlamentari hanno lavorato con grande senso di responsabilità e l’approvazione di questa legge, pensata per risolvere alcune urgenze e nel solo interesse della Sicilia e dei siciliani, è un bel segnale per la nostra Regione”.

Sono le parole del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, che interviene dopo l’approvazione della mini manovra da 50 milioni di euro.

“Desidero, in particolare – aggiunge Galvagno – manifestare il mio personale apprezzamento per l’atteggiamento mostrato dall’opposizione durante il dibattito parlamentare, così come sono grato ai colleghi della maggioranza che, con grande maturità, hanno saputo pazientare, posticipando l’inserimento di alcuni emendamenti che saranno sicuramente trattati nella manovra di luglio”.

“Sento il dovere, infine, di evidenziare l’operato dell’assessore Alessandro Dagnino e l’alto profilo istituzionale del governo del presidente Schifani – conclude – che si è presentato al completo in un momento così delicato per la comunità siciliana”.