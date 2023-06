Galvagno: “Servono azioni incisive dell’Ue”

L'intervento del presidente dell'Ars.

PALERMO – “La problematica degli investimenti in sostenibilità ambientale e sociale comporta inevitabilmente una riflessione su come possa la finanza, anche attraverso strumenti innovativi, concorrere al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite con Agenda 2030 e con l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, finalizzati a contenere l’innalzamento della temperatura media globale, a ridurre le emissioni globali che alterano il clima, a sviluppare e diffondere tecnologie atte a raggiungere la neutralità climatica (net-zero emissions)”. Così il presidente dell’Assemblea siciliana, Gaetano Galvagno, intervenendo per i saluti al XVI Symposio Cotec Europa, in corso nel teatro Massimo di Palermo. “Il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 mediante l’efficientamento delle risorse, il ripristino e la conservazione della biodiversitàe la promozione di modelli di crescita pulita e circolare – ha detto Galvagno – sono obiettivi da perseguire attraverso una complessiva ridefinizione della legislazione dell’Unione europea e una crescente integrazione tra fondi pubblici nazionali e comunitari, in particolare nel caso di investimenti di rilevanti dimensioni. Nel quadro delineato e di fronte alle sfide del prossimo decennio, Italia, Spagna e Portogallo, uniti da una duratura e fiorente collaborazione, nell’ambito dellamission di Cotec Europa, possono giocare un ruolo rilevante nell’individuazione di ambiti di possibile cooperazione su tematiche di estrema rilevanza politica, sociale e culturale”. “Possono, altresì, farsi promotori di una visione condivisa – ha concluso – che ambisca ad una maggiore incisività dell’azione europea nel campo dell’innovazione, facendo ricorso a strumenti comuni a beneficio di tutti i cittadini europei e a tutela degli interessi dei paesi del Mediterraneo”.