Gangi, affidati i lavori per riqualificare la scuola materna

La struttura di viale Lazio sarà convertita in centro per servizi integrati per il nido e per l'infanzia

GANGI – A Gangi affidati i lavori per l’adeguamento della struttura scuola materna di via Lazio, da riconvertire in centro per servizi integrati per il nido e per l’infanzia. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa PROGETTI di Roberto Nigrelli & C. SRL di Mussomeli (CL), per un importo contrattuale di € 551.498,89, al netto del ribasso d’asta offerto del 29,8710%. Responsabile Unico del procedimento è l’ingegnere Natale Genduso.

L’importo complessivo dei lavori è di €. 1.051.154,69 finanziato con decreto del Ministero dell’Interno l’intervento è stato ammesso a finanziamento per l’importo di €. 857.587,74 nell’ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca nel “Piano asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di cura per la prima infanzia” Next Generation EU. Lo scorso 15 giugno con delibera di giunta è stato cofinanziato l’intervento, con fondi comunali, per l’importo di €. 193.566,95.

“E’ un intervento molto importante di riqualificazione di un edificio scolastico chiuso da anni – ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello – al completamento della struttura saremmo in grado di offrire un servizio all’infanzia mirato al benessere e allo sviluppo sociale ed educativo dei più piccini, ma anche un sostegno al ruolo genitoriale, implementando la nostra offerta educativa e formativa. Gangi diventa sempre più un polo di riferimento per tutto il comprensorio Madonita e dei paesi viciniori”.