Follia alla gara di ciclismo, spinge un avversario sulla folla: spettatrice travolta VIDEO

Non sono state fornite informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute della donna

AUSTRALIA -Spinge un avversario sulla folla. Una spettatrice è stata travolta durante i Campionati Nazionali Universitari di ciclismo su strada. Il ciclista Graeme Frislie, un atleta di 22 anni, ha tragicamente colpito una spettatrice che si trovava sul ciglio della strada. Secondo i testimoni e le prime indagini, sembra che Frislie sia stato spinto deliberatamente da un avversario, un gesto che ha portato a conseguenze inattese e pericolose.

Ciclismo, spettatrice travolta: il video virale dell’incidente

L’incidente ha scatenato immediatamente preoccupazione e sgomento tra i presenti. Frislie, un talento emergente nel mondo del ciclismo universitario australiano, non è riuscito a completare la gara a seguito dell’incidente. Le sue condizioni fisiche, sebbene non critiche, hanno impedito la prosecuzione della sua partecipazione all’evento. Il filmato sopra, diventato virale, mostra il momento esatto in cui il ciclista travolge la spettatrice.

La situazione è stata ancor più preoccupante per la spettatrice coinvolta. Finora non sono state fornite informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute. Nel frattempo, l’attenzione si è spostata sull’atleta che avrebbe causato l’incidente. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica degli eventi e stabilire se ci siano state effettivamente azioni intenzionali volte a danneggiare Frislie.



