“Gare e appalti pubblici? Meglio gestirli con l’intelligenza artificiale”

Il deputato Manlio Messina: "Inspiegabile che la mia proposta sia stata respinta dal ministero"

PALERMO – “Quanto sta emergendo in Sicilia dalle indagini sugli appalti pubblici – ferma restando la presunzione di innocenza e nella piena fiducia che gli indagati sapranno chiarire le proprie posizioni -rilancia con forza una questione che avevo posto già molti mesi fa: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella gestione delle procedure di gara e degli appalti pubblici. È singolare – e francamente inspiegabile – che la mia proposta in tal senso sia stata respinta dal ministero competente”.

Lo dice il deputato Manlio Messina. “Oggi, però, è evidente come sia diventato urgente sottrarre alla discrezionalità umana fasi così delicate e affidarle a sistemi di intelligenza artificiale in grado di operare secondo criteri di giustizia, imparzialità e meritocrazia – aggiunge – Un modello di gestione digitale e automatizzato, supervisionato in modo trasparente, garantirebbe finalmente regole uguali per tutti e ridurrebbe drasticamente il rischio di interferenze e condizionamenti politici o personali”.

“Sperimentare sistemi innovativi”

“Ritengo, inoltre, che anche nella sanità si debba sperimentare un sistema innovativo, come il sorteggio per le posizioni apicali, per assicurare pari opportunità e trasparenza nella selezione dei dirigenti. Mi auguro che il presidente Schifani voglia valutare queste proposte con attenzione e che il governo nazionale apra finalmente una riflessione seria su come mettere fine a certe distorsioni, restituendo fiducia ai cittadini e dignità alla buona politica”.