Garlasco, nuove accuse per Sempio: l’impronta e gli appunti buttato nell’immondizia

PAVIA – Nuove accuse per Andrea Sempio nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi di Garlasco. Appunti in cui avrebbe scritto di aver “fatto cose brutte”, da “non immaginare” e in cui ci sarebbero riferimenti, è l’interpretazione di inquirenti e investigatori, al delitto di Chiara Poggi. È quanto trovato lo scorso febbraio dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano nella spazzatura di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l’omicidio della 26enne, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Intanto il procuratore di Pavia Fabio Napoleone ha fatto sapere che ‘l’impronta 33 evidenziata mediante l’impiego della ninidrina è stata lasciata dal palmo destro di Sempio per la corrispondenza di 15 minuzie dattiloscopiche’, ufficializzando in una nota quanto emerso nella giornata di ieri in merito all’impronta repertata sulle scale che conducono al seminterrato della villetta di Garlasco. In un’interpellanza a Nordio, Bellomo di Forza Italia ha chiesto lo stop al carcere per Stasi.