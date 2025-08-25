Gas lacrimogeni sparati al matrimonio: muore lo sposo, feriti il fotografo e un bambino

Dramma durante i festeggiamenti

Un matrimonio si è trasformato in tragedia a Ben Guerdane, città tunisina vicina al confine con la Libia. La sera del 21 agosto, lo sposo ha perso la vita a 33 anni e altre due persone sono rimaste ferite durante i festeggiamenti.

Secondo quanto riportato da testimoni locali, l’incidente sarebbe avvenuto mentre il corteo nuziale stava raggiungendo la casa della sposa.

Alcuni individui hanno sparato gas lacrimogeni o uno spray simile con fucili improvvisati, raggiungendo in pieno lo sposo e provocando ferite anche al fotografo e a bambino di nove anni.

Gas lacrimogeni sparati al matrimonio, aperta un’inchiesta

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Ben Guerdane, lo sposo è arrivato in condizioni gravissime. Nonostante i tentativi di rianimazione, i medici non sono riusciti a salvarlo. Le altre due vittime, invece, non versano in pericolo di vita.

La procura della Repubblica di Medenine ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. In diverse zone del Maghreb è consuetudine utilizzare armi tradizionali nei momenti di festa, ma non viene esclusa l’ipotesi di un’azione criminale deliberata.

Le forze di sicurezza sono ora al lavoro per rintracciare i responsabili, che si sono dati alla fuga subito dopo l’esplosione.

