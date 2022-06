Gas: si accelera sugli stoccaggi, ecco quanto risparmia l’Italia

Intanto, i flussi in Italia dal Nord Europa superano quelli dalla Russia

1' DI LETTURA

PALERMO – Nuova accelerazione stoccaggi di gas. Secondo le stime indicate da Snam per oggi, dei 218,88 milioni di metri cubi di metano in arrivo, ben 98,02 milioni sono destinati a stoccaggi, quasi il 45% del totale.

Intanto, i flussi in Italia dal Nord Europa superano quelli dalla Russia, mentre sul podio resta quello

algerino. Il vertice straordinario di luglio sul gas non si farà, ma entro l’inizio dell’autunno la Ue elaborerà la sua proposta, esplorando anche la soluzione price cap.

Continua il pressing italiano, Di Maio: l’Ue non sottovaluti l’impatto della guerra.

Ieri infatti, al termine del vertice Ue, Draghi ha annunciato che il Consiglio ha chiesto alla Commissione di presentare “entro settembre” uno studio sul tema dei prezzi dell’energia, sul quali “i Paesi sono molto esitanti ad agire”, per discuterne nel Consiglio di ottobre.

Ursula Von der Leyen ha indicato che la Commissione presenterà un piano a luglio. Macron insiste: “Servono decisioni rapide”.

Rilanciando l’ipotesi di un tetto per i prezzi, Draghi ha osservato che “l’obiezione che si fa al price cap è la paura che in risposta la Russia tagli le forniture, ma ormai in Germania stiamo al 50% del flussi. Putin incassa le stesse cifre e l’Ue ha difficoltà immense”. In quanto all’Italia, ha aggiunto ieri il premier, “la dipendenza dal gas russo, che era il 40%, oggi sta al 25%” per cui “le misure assicurano un inverno senza emergenza”.