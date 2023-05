Gasparri, “blitz” a Catania: Trantino, il Ponte, Berlusconi

Il vice presidente del Senato giunto nel capoluogo etneo per dare manforte alla campagna degli azzurri - VIDEO

CATANIA. Arriva da Prestipino (fronte piazza Università) scortato prima ancora che dai bodyguard, dai fedelissimi che lo aspettavano sotto la pioggia. “Catania è una delle città italiane in cui il centrodestra avrà un grande successo e Forza Italia darà un apporto decisivo”: ha pochi dubbi il vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri, giunto in mattinata in città per dare il suo apporto al centrodestra nel contesto di una campagna elettorale (di tutti gli schieramenti) mai davvero decollata in termini di programmi e di confronti.

A fare gli onori di casa, stamane, l’assessore regionale Marco Falcone che ha rilanciato sul ringiovanimento del partito parlando ad un nutrito drappello di giovani giunti nella saletta del locale.



Sulla scelta del candidato Trantino, lo stesso Gasparri ha pochi dubbi: “E’ stato scelto un ottimo candidato, che rappresenta qualità, tradizioni, ma anche uno spirito dinamico che la Sicilia e Catania devono mettere in campo anche per richiamare le autorità nazionali, oggi che c’è un governo di centrodestra anche a Roma, per aiutare questi territori a ritrovare il ruolo che ad essi spetta nell’economia, nello sviluppo, nel turismo e in tutte le attività delle infrastrutture che per noi sono cruciali per tutto il Mezzogiorno e per la Sicilia in particolare”.