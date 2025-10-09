 Gaza, l'arcivescovo di Catania: “Si apre uno spiraglio di luce”
Gaza, l’arcivescovo di Catania: “Si apre uno spiraglio di luce”

Monsignor Luigi Renna commenta l'accordo tra Israele e Hamas
L'INTERVENTO
di
CATANIA – “Non possiamo che gioire anche davanti ad un solo spiraglio di luce che si apre in questo tunnel nel quale torna sempre attuale l’espressione di papa Benedetto XV che la guerra è una inutile strage”. Lo ha detto l’Arcivescovo di Catania, Luigi Renna. “Utili – ha aggiunto – sono solo le trattative, il dialogo, soprattutto l’attenzione al grido dei parenti delle vittime dell’una e dell’altra parte”.

Crediamo che ci sarà un percorso duraturo – ha osservato Renna – solo se avrà come obiettivo la convivenza pacifica tra i popoli. Intanto è opportuno che, davanti a questi segnali di pace, in Europa si abbassino i toni, soprattutto di chi passa dalle manifestazioni di solidarietà alla violenza”.

