Gela, il 31enne scomparso e la morte in ospedale: disposta l’autopsia

Il caso di Andrea Giuseppe Scicolone

GELA – Sarà effettuata l’autopsia sul corpo del trentunenne Andrea Giuseppe Scicolone, morto in ospedale a Gela (Caltanissetta), domenica scorsa. I familiari, infatti, chiedono di fare luce su quanto accadutogli.

Gela, la scomparsa di Andrea Giuseppe Scicolone e la morte

Solo tre giorni prima, erano scattate, in città, le sue ricerche. Il trentunenne si era allontanato senza dare notizie di sé. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha lanciato un appello pubblico, rivolto a chiunque potesse fornire informazioni. Il giovane è stato ritrovato, sabato scorso, dai carabinieri.

Appariva in buone condizioni. Dopo ventiquattro ore, però, la morte in ospedale. I magistrati della procura vogliono fare verifiche sulle cause del decesso e i familiari attendono riscontri. Il trentunenne avrebbe accusato un malore in casa e per questo un familiare lo ha accompagnato all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Dopo qualche ora dal suo ingresso nel nosocomio, è deceduto.

Il dolore dei familiari

“Mio nipote Andrea Giuseppe Scicolone – scrive su facebook lo zio Orazio – purtroppo ci ha lasciati, gettando nello sconforto più assoluto l’intera famiglia. Non ci sono parole. Non si può morire a soli 31 anni per una sanità che ahimè, fa acqua da ogni parte e per colpa di precise scelte politiche dall’alto, e mi dispiace rilevarlo. La salute non può mai passare in secondo piano per nessuna ragione. Adesso – conclude – correrà tra gli Angeli, ma è difficile far riprendere alla normalità una famiglia spezzata”.