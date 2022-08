Gela, arriva l’ok della giunta regionale per il nuovo ospedale

Il dg dell'Asp di Caltanissetta, Caltagirone: "Importante risultato"

La giunta regionale ha espresso parere positivo sul finanziamento per la costruzione del nuovo ospedale di Gela e per la riqualificazione di due edifici sanitari dell’Asp di Caltanissetta. A renderlo noto è il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. “È un ulteriore importante risultato – dice il manager – quello raggiunto con la recente approvazione da parte della giunta regionale di un documento di programmazione che definisce il finanziamento per la realizzazione del nuovo ospedale di Gela. Tra la lista degli interventi da sviluppare con le risorse del fondo di sviluppo e coesione Fsc, infatti, una quota di 130 milioni di euro è riservata al nuovo ospedale, presidio la cui progettazione è prevista in contrada Ponte Olivo.

Tra gli interventi anche 6,7 milioni di euro per la riqualificazione dell’ex presidio ospedaliero Dubini e 7 milioni di euro per l’ex ospedale Vittorio Emanuele di Caltanissetta. Il parere positivo espresso adesso dalla giunta della regione siciliana diventa, dunque, una base solida per il futuro e per proseguire con i prossimi step”. “Un progetto – ha sottolineato il direttore generale Caltagirone – che abbiamo seguito attentamente perché convinti della necessità di un’azione volta a far sì che i gelesi, e non solo, potessero godere presto di un nuovo presidio, in linea con tutti gli standard strutturali e tecnologici di una sanità moderna e funzionale. All’intervento più consistente si aggiungono gli ulteriori due destinati all’ex ospedale Dubini e l’ex ospedale Vittorio Emanuele di Caltanissetta finalizzati al recupero strutturale di importanti edifici storici che fanno parte del patrimonio dell’Asp e dell’intera collettività”.