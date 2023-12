Gela, il blitz della polizia: 11 misure cautelari, in corso perquisizioni

L'ordinanza di custodia

GELA (CALTANISSETTA) – La polizia, su disposizione della Procura di Gela, sta eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip nei confronti di 11 soggetti. Lo afferma una nota della polizia di Stato, divulgata in queste ore.

La conferenza stampa

“L’odierna attività di polizia giudiziaria, con numerose perquisizioni in atto, sta vedendo impegnati i poliziotti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela con il supporto della Squadra Mobile di Caltanissetta, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e unità cinofile della Polizia di Stato“. Alle 11 è in programma una conferenza stampa, che si terrà nella Procura di Gela per spiegare i dettagli dell’operazione di polizia giudiziaria.

