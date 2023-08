Gela, incidente mortale: lo schianto nella notte di Ferragosto

Lo scontro tra un'auto e uno scooter.

1' DI LETTURA

Incidente mortale a Gela. L’incidente si è verificato alle 3.30 in via Licata, nei pressi di una rotatoria. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto tra una macchina e uno scooter non ha lasciato scampo al conducente di quet’ultimo. In aggiornamento