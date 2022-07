Dopo la violenza tenta di incendiare la casa dell’ex moglie: arrestato

In azione la polizia

Maltrattamenti in famiglia aggravati e tentativo di incendio all’abitazione dell’ex moglie. Queste le accuse per un uomo arrestato dalla polizia a Gela, in provincia di Caltanissetta.

Le indagini

“Le indagini – spiega la polizia – effettuate essenzialmente attraverso accertamenti di natura tecnica sui luoghi del rogo e l’analisi di alcuni sistemi di videosorveglianza – hanno consentito al gip di ritenere sussistenti i gravi indizi di reato nei confronti dell’indagato”. Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari.