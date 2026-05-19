 Gela, droga nascosta in un garage: arrestato un 25enne
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Gela, oltre 3 chili di droga nascosti in un garage: arrestato

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Il Gip ha convalidato il provvedimento e lo spacciatore è finito in carcere
NEL NISSENO
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1 min di lettura

GELA (CALTANISSETTA) – La polizia ha arrestato in flagranza di reato a Gela un pregiudicato di 25 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione in un garage apparentemente abbandonato, ma chiuso a chiave con un catenaccio, ubicato nel centro storico cittadino a cui l’uomo aveva accesso sono stati trovati, nascosti in una valigia, un chilo e novecento grammi di marijuana e hashish per un chilo e seicento grammi, contenuti all’interno di una valigia.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il venticinquenne è stato arrestato e condotto al carcere. Il Gip ha convalidato il provvedimento ed emesso, nei confronti dell’indagato, la misura cautelare della custodia in carcere.

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