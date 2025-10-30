 Traffico di droga a Gela, 24 indagati: "Il capo è un avvocato"
Traffico di droga a Gela, 24 indagati: “Il capo è un avvocato”

Le accuse della Dda di Caltanissetta
L'INCHIESTA
di
1 min di lettura

PALERMO – I pm della Dda di Caltanissetta hanno emesso un avviso di chiusura delle indagini nei confronti di ventiquattro indagati accusati di aver organizzato un vasto traffico di droga, ricostruito da magistrati e carabinieri nell’inchiesta “The Wall”.

Per gli investigatori, “capo e promotore” sarebbe stato l’avvocato Grazio Ferrara, di Gela. Il gruppo si sarebbe mosso, secondo l’accusa, contando sull’appoggio della famiglia mafiosa dei Rinzivillo e aveva la disponibilità di armi. Per la Dda, i canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti sarebbero stati attivati anche nel nord Italia, attraverso un albanese, Elvis Ziu.

