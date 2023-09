Gender reveal finisce in tragedia, aereo precipita VIDEO

Il pilota è stato trasportato d'urgenza in ospedale

MESSICO – La festa per il gender reveal finisce in tragedia. Era tutto pronto per scoprire la nascita di una nuova vita a San Pedro, in Messico. Un aereo avrebbe dovuto sorvolare l’abitazione di due coniugi, riuniti con la famiglia, lasciando dietro sé, una scia di fumo colorata che avrebbe comunicato il sesso del nascituro.

Improvvisamente l’ala sinistra del Piper PA-25 si è spezzata in volo. L’aeroplano è precipitato e il giovane pilota di 32 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Poche ore dopo, l’uomo è deceduto.

Nel filmato sopra, vengono mostrate le immagini del gender reveal finito in tragedia.

