Genitori e zio picchiati per soldi, arrestato un minorenne nel Trapanese

Il giovane è finito in carcere

PETROSINO (MARSALA) – I carabinieri di Petrosino, cittadina in provincia di Trapani, hanno arrestato un giovane per maltrattamenti in famiglia, estorsione continuata, lesioni personale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Le indagini

Raccolti gravi indizi di colpevolezza sull’arrestato. Grazie all’ascolto di vittime e testimoni, la visione di immagini estrapolate da circuiti di videosorveglianza, perquisizioni personali locali ed informatiche è stato possibile, per gli inquirenti, documentare le continue estorsioni ai genitori che il minore avrebbe messo in atto tramite gravi violenze fisiche e verbali finalizzate alla consegna di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Il ragazzo avrebbe aggredito anche lo zio con spranghe e bastoni, aiutato da un altro soggetto in corso di identificazione. Tra le accuse anche quella di spaccio di droga. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere Malaspina di Palermo.