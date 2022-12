Gennuso, Cracolici: “In Commissione verificheremo incompatibilità”

L'intervento del Presidente dopo le polemiche di queste ore.

1' DI LETTURA

PALERMO – Il caso Gennuso sarà valutato dalla Commissione Antimafia. “Dopo l’insediamento avvenuto mercoledì 7 dicembre, e l’elezione del presidente dei due vicepresidenti e del segretario, la commissione regionale Antimafia si riunirà per la prima volta la prossima settimana: sarà in quella sede che gli uffici della segreteria ed i funzionari della commissione dovranno verificare i requisiti previsti dall’articolo 6 del regolamento della stessa commissione che individua i casi di incompatibilità per i componenti dell’ufficio di presidenza”. Lo dice Antonello Cracolici, presidente della commissione regionale Antimafia, in relazione alle notizie secondo le quali un componente dell’ufficio di presidenza della commissione sarebbe attualmente coinvolto in un procedimento penale. “Se queste notizie risultassero confermate – aggiunge Cracolici – la sua condizione lo renderebbe incompatibile con la carica di componente dell’ufficio di presidenza della commissione”. Il caso era stato sollevato dal deputato La Vardera e dalle deputate Marano e Schillaci.