“Gennuso non diffamò Borrometi”, l’archiviazione del gip

La vicenda si è conclusa tra le aule del Tribunale di Siracusa

SIRACUSA – Nessuna associazione finalizzata a diffamare il giornalista Paolo Borrometi. Il Gip del Tribunale di Siracusa, Francesco Alligo, ha definitivamente archiviato il procedimento a carico, tra gli altri, dell’On. Pippo Gennuso, ex Parlamentare siracusano all’Ars.

La richiesta del pm

Per come già chiarito dal Pubblico Ministero, Andrea Palmieri, nella richiesta di archiviazione, ”dal compendio istruttorio non emerga evidenza dell’esistenza di una struttura associativa orientata alla delegittimazione del giornalista Borrometi. Né il materiale acquisito risulta legittimare prosecuzione delle indagini”.

Si sono così rivelate infondate in almeno cinque circostanze le accuse mosse da Borrometi nei confronti di Pippo Gennuso. Per il Gip risulta ostile il comportamento di Gennuso (in ragione delle aspre critiche mossegli) da Borrometi, ma non viene commesso alcun reato, né singolarmente, né associativo.

L’ordinanza

L’ordinanza di archiviazione chiosa con “d’altro canto, tralasciando ogni considerazione in ordine ai reati di diffamazione in concorso per cui è stata esercitata l’azione penale nel procedimento principale, occorre pure prendere atto che non è stata neppure acquisita prova che gli altri articoli o post a contenuto diffamatorio oggetto del presente stralcio di procedimento siano stati il frutto del contributo concorsuale di soggetti diversi da quelli cui lo scritto non sia direttamente addebitabile.

In presenza di siffatta lacunosità del materiale istruttorio, non appare possibile effettuare una prognosi ragionevole di condanna in ordine al delitto associativo, ragion per la quale si impone l’archiviazione del procedimento in ordine a detto reato”.

Il Gip ha, così, deciso sull’opposizione avanzata dal difensore di Borrometi alla richiesta di archiviazione. Formulata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, alla quale si sono associati tutti i difensori degli indagati. Il Gip Alligo ha messo la parola fine al contenzioso giudiziario tra il giornalista e l’ex parlamentare siracusano all’Ars. Opinioni e teoremi diversi che si protraggono da alcuni anni.