Genoa-Palermo, Corini: “Prestazione di livello, andiamo a casa con rammarico”

Le dichiarazioni del tecnico rosanero al termine del match contro gli uomini di Gilardino

2' DI LETTURA

Si ferma a nove la striscia di risultati utili consecutivi del Palermo di Eugenio Corini. Al “Ferraris” di Genova infatti la compagine rosanero ha rimediato una sconfitta contro il Genoa di Gilardino e l’allenatore dei rosa, al termine del match, è intervenuto in mixed zone per commentare il risultato maturato contro i Grifoni:

“Il risultato sicuramente non ci ha accompagnato, per me meritavamo qualcosa si diverso. La prestazione è stata di livello, abbiamo giocato con coraggio e personalità in uno stadio importante contro una squadra che ha valori assoluti per la categoria a dimostrazione del nostro percorso di crescita. Nelle situazioni che abbiamo avuto a volte non siamo riusciti a finalizzare nella maniera corretta e nella scelta finale abbiamo sbagliato qualcosa. Andiamo a casa con rammarico ma con la consapevolezza che questi nove risultati fatti prima di questa gara hanno consolidato il nostro atteggiamento e la nostra organizzazione ed è quello che vogliamo mettere in campo da qui alla fine del campionato”.

TESTA AL FROSINONE

Archiviata la sconfitta la testa è già alla sfida della prossima settimana contro il Frosinone, capolista del torneo cadetto e partita attesa da tutto l’ambiente rosanero: “Tutte le partite sono un test sul quale si fanno delle riflessioni. Andremo a giocare con la capolista che sta facendo un campionato straordinario, ci mancheranno due giocatori molto importanti per noi come Mateju e Segre. Stiamo recuperando altri giocatori da infortuni, il campo dei titolari si è allargato e di conseguena c’è spazio per tutti e tutti devono mettere dentro qualcosa di importante. Sono sicuro che spinti dalla nostra gente contro il Frosinone faremo una grande prestazione”.

“L’ambizione è uno stato d’animo che va alimentato nel quotidiano – conclude Corini – siamo molto ambiziosi e sogniamo sempre di fare cose importanti. Per noi fare delle cose importanti vuol dire allenarci alla grande e cercare di lavorare al meglio per battere la capolista, dopo che l’avremo affrontata faremo una riflessione sulla prestazione e sul risultato.