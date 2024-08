La ragazza non è stata ancora interrogata perché sconvolta per quanto accaduto

GENOVA – Nuovo episodio di violenza sessuale. A raccontarlo è una ragazza minorenne di Genova, che nei giorni scorsi si è recata, insieme alla madre, all’ospedale Galliera del capoluogo ligure, lì ha raccontato ai medici quanto aveva subito. La giovane sarebbe stata violentata da un ragazzo che ha conosciuto mentre era a passeggio con delle amiche.

Lei, approfittando dell’assenza del genitori, lo avrebbe invitato a casa per vedere un film insieme, ma una volta lì lui l’avrebbe costretta a subire abusi.

La violenza sessuale, come scrive il quotidiano Il Secolo XIX, si sarebbe verificata lo scorso fine settimana e attualmente sono in corso le indagini per risalire all’autore dei presunti abusi.

Nei confronti della ragazza è stato attivato il protocollo codice rosso. La ragazza non è stata ancora interrogata perché sconvolta per quanto accaduto.

Gli esami a cui la ragazza è stata sottoposta in ospedale hanno fornito un riscontro alle sue parole ed è scattata l’indagine.